Украинская сторона назвала состоявшуюся беседу сложной

Главы МИД Турции, России и Украины завершили переговоры в Анталье. Об этом сообщила Мария Захарова. Встреча Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы продлилась полтора часа. Представители Украины и России дали пресс-конференцию в разных залах.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ Лаврова

Лавров рассказал, что речь на переговорах шла о гуманитарных вопросах. Москва старалась донести Киеву, какие меры наши военные предпринимают на земле. Глава российского МИД подтвердил, что инициатива по ежедневному открытию гумкоридоров остается в силе.

По его словам, Украина взяла в проработку российский проект по урегулированию конфликта и намерена дать на него ответ.

"Россия выступает за любые контакты, которые могут способствовать выходу из кризиса на Украине", – отметил Лавров.

Он указал, что российская сторона хочет вести переговоры на белорусской площадке серьезно, и они безальтернативны.

"На другие страны мы нападать не планируем, мы и на Украину не нападали", – сообщил глава МИД РФ.

Лавров рассказал, что другие страны, в числе которых государства ЕС, действуют опасно, поставляя оружие на Украину. По его словам, это способно на долгие годы создать угрозы для гражданской авиации.

Дипломат подчеркнул, что со стороны Украины для России исходила опасность – это подтвердили и обнаруженные документы о подготовке вторжения в ДНР и ЛНР, а также биолаборатории США.

Что касается родильного дома, то он давно, по словам Лаврова, был захвачен батальоном "Азов" (запрещенная в России организация).

"Мы не хотим милитаризации Украины, не хотим сохранения тенденции к построению на Украине неонацистского государства", – отметил он.

Министр выразил готовность обсуждать гарантии безопасности Украины вместе с гарантиями безопасности других европейских стран.

Глава МИД указал, что о состоянии экономики России после введенных санкций власти позаботятся сами.

"Я вас уверяю, мы справимся, но будем делать все, чтобы больше никаким образом не зависеть от Запада", – подчеркнул Лавров.

Российская сторона сообщила, что заявления о похищении Россией людей на территории Украины – это фейк.

Он также отметил, что создаваемое при поддержке США на Украине биологическое оружие было этнически ориентированным. Но данных о применении подобного вооружения на украинской территории у России нет.

Лавров назвал неуважением требование к Китаю и другим странам выполнять односторонние санкции против России, которые ранее прозвучали со стороны США. Отвечая на вопрос, пытались ли российские послы убедить какие-либо страны не присоединяться к санкциям против России, он указал, что "бегать по всему миру и заставлять какую-либо страну выполнять заказ старшего брата – не в наших традициях".

"Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык, русскую культуру", – подчеркнул дипломат.

Лавров отметил, что реакция Запада на российскую спецоперацию оказалась "остервенелой".

Комментируя переговорный процесс с главой украинского МИД, он указал, что договариваться о прекращении огня на этой площадке никто и не собирался.

Глава МИД сообщил, что Россия никогда не использовала свои природные ресурсы как оружие. При этом украинская сторона еще десять лет назад воровала российский газ, а Европа закрывала на это глаза. Он добавил, что если европейские страны перестануть закупать энергоносители в РФ, то Москва уговаривать их не будет.

"Я не верю и не хочу верить в то, что может начаться ядерная война", – сказал Лавров.

Однако его настораживает, что Запад регулярно возвращается к теме третьей мировой войны. По его словам, слухи о нападении России на Прибалтику и Польшу похожи на давние фейки. Он отметил, что случившийся кризис является "внутриукраинским".

Лавров указал, что Москва серьезно настроена найти решение в переговорах с Киевом.

"Никто не имеет права укреплять свою безопасность за счёт безопасности других", – указал дипломат.

Он отметил, что если бы партнеры России вели себя по-честному, договориться по безопасности удалось бы уже давно.

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Пресс-конференция Кулебы

Украинская сторона по итогам заявила, что беседа была крайне тяжелой. Кулеба сообщил, что обсудил с Лавровым открытие гуманитарных коридоров и режим прекращения огня. Киев старался найти дипломатическое решение ситуации.

"Прогресса по перемирию нет", – констатировал он.

Кулеба заявил, что Киев не намерен выполнять требования, выдвинутые Россией. По его словам, Лавров предложил трехсторонние консультации с экспертами МАГАТЭ, России и Украины по ядерной безопасности.

"НАТО не готова обеспечить безопасность Украины", – констатировала украинская сторона.

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