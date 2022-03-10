Французы смешивают бензин со спиртом из-за санкций против РФ - Le Monde

Французы смешивают бензин со спиртом из-за санкций против РФ - Le Monde
Фото: pixabay.com
Из-за роста цен на топливо жители Пятой республики вынуждены экономить

Западные санкции в отношении России ведут к всплеску цен в Европе. Несмотря на то, что ЕС не поддержали запрет США на российские энергоносители, топливо дорожает повсеместно. Автовладельцы во Франции уже вынуждены смешивать бензин с этанолом, чтобы продолжать поездки, сообщает французская Le Monde.

Как рассказала сотрудница одной из АЗС, еще недавно клиенты подъезжали и просто просили наполнить полный бак. Сейчас они указывают определенную сумму: заправить на 20, 30, 50 евро – чтобы не выйти за месячный бюджет. Ведь если еще в начале месяца бензин стоил 1,69 евро, то сейчас – более 2 евро.

При этом молодежь все чаще смешивает бензин с этиловым спиртом, увеличивая долю последнего. Их не пугает даже отказ страховых компаний компенсировать ремонт, если поломка возникнет из-за неправильного топлива. По словам водителей, все равно так выходит дешевле, чем если заливать чистый бензин.

Французы постарше машины жалеют, поэтому экономят на еде:

"Я раньше покупал органические продукты, поскольку они нравятся моей жене. Но сейчас мы переходим на дешевые продукты",

– приводит издание слова одного из покупателей на заправке.

Ранее кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что отказ от российских нефти и газа станет является санкциями против самих европейцев и самоубийством для Евросоюза. 

Накануне президент США Джо Байден сообщил, что Америка отказывается от закупок российских энергоносителей, а на претензии местных жителей по поводу растущих цен на бензин предложил во всем винить Россию.

Источник: Le Monde ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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