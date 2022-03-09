Вашингтон не учел интересы Евросоюза, объявляя ограничения на энергетическом рынке

Единство Запада в отношении России оказалось иллюзией, как только союзники начали принимать решения, не согласуясь с интересами друг друга. Стоило США объявить запрет на импорт российской нефти, как в Европе поспешили заявить о том, что не собираются следовать примеру американцев.

"На Западе создали иллюзию единства и прочной коалиции в вопросах отношений с Россией. Но если дело касается энергетики, то выясняется, что коалиция очень даже хлипкая",

– приводит "Взгляд" мнение эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Станислава Митраховича. Он указал, как в Европе только на опасениях энергетического эмбарго взлетели цены на газ до 4 тыс. долларов за тысячу кубометров. В итоге канцлеру ФРГ Олафу Шольцу пришлось поспешно делать заявление, что санкций против угля, нефти и газа из России вводиться не будет. Аналогично выступили власти Франции, Нидерландов, Италии, Болгарии, Венгрии. В Дании заявили, что не будут заключать новых контрактов с РФ, но старые продолжать действовать до 2030 года.

Эта ситуация показала, что Запад не является монолитным, как бы ни пытался доказать обратное, поясняет эксперт.

Накануне президент США Джо Байден объявил запрет на закупки российский нефти. При этом он пытался связаться с лидерами ОПЕК в Персидском заливе, чтобы добиться от них отказа от ограничений на добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+, но арабские принцы не стали с ним разговаривать.