"Кусают кусающего": конфликтующему с Россией Евросоюзу предрекли глобальную катастрофу

"Кусают кусающего": конфликтующему с Россией Евросоюзу предрекли глобальную катастрофу
Фото: www.pixabay.com
Если риторика европейцев не изменится, им несдобровать

В последнее время коалиция западных государств делает все возможное для того, чтобы испортить жизнь нашей стране. Однако, многие здравомыслящие эксперты отмечают, что санкционные ограничения, в первую очередь, бьют по самой Европе. На тяжелое положение ЕС в сфере экономики обратил внимание депутат Европарламента Тьерри Мариани.

По мнению опытного эксперта, над Европейским союзом нависла серьезная опасность. Так, если местным политикам придет в голову отказаться от российских энергетических ресурсов, Евросоюз ждут очень тяжелые времена. Фактически, такое решение обернется глобальной катастрофой для европейских стран и местных жителей.

Парламентарий отметил, что в борьбе с Российской Федерацией Европа действует излишне эмоционально, такой стиль ведения серьезных дел приводит к тому, что страдают сами европейцы.

"История о том, как кусают кусающего", – отметил Мариани, имея в виду, что ополчившаяся на Россию Европа бесконечными санкциями сама себе стреляет в ногу.

В то же время опытный эксперт убежден, что несмотря на беспрецедентное санкционное давление на нашу страну, в ближайшее время она сможет оправиться от этого удара и станет даже сильнее.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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