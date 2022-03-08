Главу Чечни поражает услужливость Токио перед Западом

Руководитель Чеченской республики Рамзан Кадыров высмеял санкционные ограничения, которые ввела против него Япония. Главу российского субъекта удивило, что даже Страна восходящего солнца, славящаяся на весь мир своими многовековыми традициями, внезапно начала плясать под дудку Запада.



В своем телеграм-канале Кадыров "посетовал", что японские власти решили ударить по нему санкционной дубиной и заморозили некие счета, которые якобы открыты на его имя на территории Японии. Кадров особо отметил, что отродясь не имел активов в этом государстве и очень удивился такому странному "наказанию".

В шуточной форме Кадыров порассуждал над тем, каких еще "благ" его внезапно решил Токио. Глава Чечни предположил, что отныне ему также запретили "смотреть аниме и наслаждаться цветением сакуры".

"Уйду в ряды ниндзя и буду делать это тайком", – иронично отмечает государственный деятель.

Кадыров также добавил, что вынужден принять ответные меры. Он с сарказмом заявил, что теперь японским руководителям запрещено вступать на землю республики. Однако даже для них будет исключение. Иностранных начальников всегда рады видеть в двух психбольницах, расположенных на территории Чечни.