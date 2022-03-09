На отечественный рынок выходит китайская платежная система

В рамках западных санкций, введенных против нашей страны, международные платежные системы Visa и Mastercard ограничили свою деятельность в России. Меж тем, отечественные банки уже нашли им замену, способную в равной степени удовлетворить потребности клиентов.

По данным газеты "Известия", уже 11 российских банков подали заявки на эмиссию пластиковых карт китайской платежной системы UnionPay. Ажиотаж начался на минувших выходных, поэтому аналитики полагают, что полный переход кредитных организаций на новую систему – это лишь дело времени.

Кстати, во вторник, 8 марта, свою деятельность в РФ приостановила также японская JCB. Токио поддерживает ограничения, введенные Брюсселем и Вашингтоном. В этих условиях карты UnionPay становятся единственным выходом на международный рынок. Сегодня их принимают порядка 180 стран.

Некоторые банки рассматривают возможность совмещения российского "МИРа" с китайской платежной системой. На данный момент к КНР уже обратились или рассматривают такую возможность 11 крупных финансовых организаций. В их числе "Сбер", "Альфа", "Тинькофф" и ВТБ.

Собеседник издания, работающий в одном из банков, подчеркнул, что никаких технических проблем с распространением китайского "пластика" в России не возникнет, но кредитным организациям потребуется время для запуска новой системы. Кроме того, сам UnionPay сейчас завален запросами из нашей страны, поэтому темпы работы замедлились.

Важно отметить, что эксперты рекомендуют не спешить с выпуском новых банковских карт. Они напоминают, что по мере распространения новой системы будет снижаться комиссия за оформление и обслуживание "пластика". Более того, нет никакой нужды платить за срочность.

Ранее экономист объяснил, как ограничения Mastercard отразятся на жизни россиян.