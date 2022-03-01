Эксперт предложил пользоваться наличными расчетами

После решения российского лидера Владимира Путина о признании независимости молодых республик Донбасса и начале специальной военной операции по их защите от украинских националистов руководящие киевской администрацией западные политики ополчились против Москвы. Сегодня экономическая система нашей страны испытывает давление со стороны международных платежных систем. О последствиях ограничений в работе Mastercard рассказал экономист Николай Кульбака.

По словам эксперта, на данный момент трудно оценить последствия санкций, которые ранее носили исключительный характер. Меж тем, кандидат экономических наук не исключает, что решение Mastercard может носить чисто символический характер, если оно будет направлено исключительно против банков, которые уже оказались в санкционных списках западных стран. Однако проблемы с использованием пластиковых карт у россиян все же могут возникнуть.

Аналитик подчеркнул, что ограничения затронули слишком глобальную систему, основанную на процессе обмена данными и на межбанковских протоколах, поэтому прогнозировать итоги сейчас не смогут даже специалисты, напрямую работающие в данной сфере.

По мнению экономиста, основные трудности у россиян могут возникнуть с международными платежами, однако с учетом транспортных ограничений, эта проблема не кажется существенной. В качестве альтернативной меры эксперт предложил пользоваться наличными расчетами.

Напомним, ранее платежная система Visa выпустила предупреждение для граждан России. Кроме того, компания SWIFT подтвердила готовность отключить ряд отечественных банков.