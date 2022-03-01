Компания готовится соблюдать санкции

Международная платежная система Visa опубликовала сообщение, в котором сказано, что он готова присоединиться к санкциям против России.

В тексте обращения сказано, что Visa наблюдет за развитием ситуации на Украине. Компания подчеркнула, что ее приоритетом является обеспечение безопасности и защиты коллег, которые пострадали. С целью поддержки Visa Foundation предоставит грант в размере 2 миллионов долларов для поддержки народу Украины.

Помимо этого, Visa принимает оперативные меры и готовится соблюдать санкции против России в случае, если их введут. В конце своего заявления компания отметила, что надеется на скорое мирное урегулирование конфликта.

Также стало известно о том, что другая международная платежная система, Mastercard, отключает некоторые банки России, которые попали под санкции. Так, карты не будут обслуживаться за границей и ими нельзя будет расплачиваться в иностранных онлайн-магазинах. В России же ими можно будет пользоваться без каких-либо ограничений, поскольку внутри страны все операции системой "Мир".

Напомним, что SWIFT может в любой момент может отключить банки России от обслуживания, этот вопрос по-прежнему обсуждается.