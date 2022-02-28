Чем обернется для россиян повышение ставки ЦБ: эксперты рассказали о последствиях

Есть две новости: хорошая и плохая

В понедельник, 28 февраля, в качестве меры реагирования на западные санкции Центробанк РФ поднял ключевую ставку почти вдвое – с 9,5% до 20%. Теперь можно рассчитывать на хорошее повышение банковских ставок по депозитам. Правда, и проценты по кредитам вырастут так, что станут не по карману многим россиянам.

По мнению экспертов, стоимость кредитов возрастет как для физических, так и для юридических лиц. При этом условия ранее заключенных договоров останутся без изменений, если в них изначально не оговаривалась возможность повышения процента. А вот новые займы смогут взять не все:

"Трудно будет рассуждать о новой ипотеке, новых автокредитах, кредитах на бытовые нужды. Успокаивает, что те договоры, которые заключены, они не пересматриваются, если там нет клаузулы",

– пояснил РЕН ТВ финансовый аналитик Михаил Беляев.

Но есть в этой ситуации и хорошая сторона. Скорее всего, через какое-то время банки поднимут и ставки по вкладам и депозитам, чтобы заинтересовать население. Впрочем, разбогатеть на банковских процентах не удастся. Россиянам нужно быть готовыми и к повышению цен: так всегда бывает при снижении курса рубля и повышении ключевой ставки.

Ранее страны ЕС, США, Канада, Великобритания согласовали санкции против Банка России. В ответ регулятор принял меры, направленные на защиту экономики и потребителей.