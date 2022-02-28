Центробанк экстренно повысил ставку в два раза

Центробанк экстренно повысил ставку в два раза
Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Это скажется на процентах по депозитам россиян

Банк России повысил ключевую ставку до 20%. Такое решение было принято из-за введенных антироссийских санкций странами Запада. 

Как сообщает телеканал "360", регулятор объяснил решение защитой средств россиян – повышение ставки позволит обеспечить рост ставок по депозитам, что, в свою очередь, компенсирует взлетевшие девальвационные и инфляционные риски.

В ЦБ полагают, что это также позволит защитить сбережения граждан России от обесценивания.

Регулятор пояснил, что в связи с проведением Россией спецоперации на Украине и принятых на фоне мер Запада, внешние условия для российской экономики кардинально изменились. В Банке России отметили, что будут и дальше предпринимать меры, "исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий и реакции на них финансовых рынков и с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте". 

Это стало девятым повышением ключевой ставки ЦБ РФ. Ранее она была увеличена до 9,5% в начале февраля.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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