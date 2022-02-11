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Регулятор принял решение повысить ключевую ставку на 1 п.п. – до 9,5%. Об этом сообщили в Центробанке.
При этом решение об очередном повышении ставки может быть принято на последующих заседаниях, поскольку усилились краткосрочные проинфляционные риски. Это связано с волатильностью на глобальных рынках – в том числе и под геополитическим влиянием.
Прогноз по инфляции по итогам 2022 года повысился с 4-4,5% до 5-6%.
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