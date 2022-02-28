График расчета по кредиту можно переделать

Доходы россиян могут снизиться из-за международных санкций, введенных против России. В связи с этим Центробанк РФ предусмотрел меры, которые защитят граждан, взявших ранее заем или ипотеку, от чрезмерной нагрузки по выплате долга.

В частности, регулятор рекомендует банкам реструктурировать задолженность, а также не назначать пени и штрафы по просроченным кредитам, "если финансовое положение заемщиков ухудшилось после 18 февраля 2022 года в результате действия санкций", говорится в пресс-релизе ЦБ РФ от 28 февраля.

Помимо этого, Банк России объявил о роспуске накопленного макропруденциального буфера капитала по необеспеченным потребительским кредитам и ипотеке, указывает телеканал "360".

Ранее страны ЕС, США и ряд других объявили санкции в отношении ВТБ, Промсвязьбанка, Совкомбанка, банка "Открытие" и Новикомбанка, кроме того заморозили активы ЦБ и предприняли меры по ограничению использования системы SWIFT. Чем может ответить Россия, поделился эксперт.