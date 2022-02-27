Европа перегородила небо для России

Европа перегородила небо для России
Фото: PJSC UAC/GLOBAL LOOK press
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Пролет через Европу практически заблокирован

На Западе придумали новую меру воздействия на Москву: запрет на полеты для российских самолетов. Некоторые члены ЕС уже объявили свое воздушное пространство закрытой зоной для всех самолетов, следующих из России как в европейские города, так и транзитом. В ближайшее время эта мера может стать общей для Евросоюза в целом.

По информации агентства "Рейтер", на воскресном заседании глав МИД ЕС будет поднят вопрос о введении новых санкций против РФ, включающих запрет на использование неба над территорией объединения. Велика вероятность, что такое решение будет одобрено, ведь уже многие члены ЕС объявили эту меру в одностороннем порядке.

Так, свое небо для РФ закрыли Эстония, Литва, Латвия, Болгария, Румыния, Польша, Чехия, Великобритания, Словения. Аналогично готовятся поступить Австрия, Швеция, Дания, Италия. С 15:00 27 февраля полеты российских самолетов запрещает Германия. По данным газеты Zeit, немецкий Минтранс блокирует вход в свое воздушное пространство для РФ на три месяца. При этом сообщается, что авиакомпании Lufthansa и KLM не будут использовать воздушное пространство России в течение ближайшей недели.

Росавиация принимает зеркальные меры. Самолеты стран, закрывших свое небо для РФ, также не смогут летать в Россию и над Россией.

Авиасообщение с Калининградской областью будет налажено по новому маршруту – через Балтийское море. 

ЕС вводит санкции против РФ в ответ на операцию по демилитаризации Украины, начавшейся 24 февраля. Киев сначала призывал Москву к переговорам и даже выбрал для этого белорусский Гомель, но затем отказался от своих слов и теперь настаивает на встрече на территории стран НАТО.

Источник: Reuters ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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