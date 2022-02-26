Курс рубля
- Доллар за сто: произошел исторический обвал рубля
- Рубль стал лидером самых нестабильных валют в мире
- Доллар рухнул после заявления Минобороны России
Россия закрыла небо для самолетов Польши, Чехии и Болгарии, заявили в Росавиации. Такое решение приняли после "недружественных решений", принятых авиавластями упомянутых государств ранее.
Запрет вступил в силу с 15 часов 26 февраля, уточняется в сообщении. Решение российской стороны не противоречит международному праву. Это стало ответной мерой на аналогичные шаги со стороны перечисленных стран. Воспользоваться воздушным пространством России попавшие в черный список страны могут лишь с разрешения Росавиации либо Министерства иностранных дел.
Как сообщалось ранее, для России небо закрыли Британия, Украина, Эстония, Латвия, Польша, Чехия и Болгария.
На фоне спецоперации на Украине одной из санкционных мер стало ограничение на въезд для россиян в ряд стран. Подробности о визовой блокаде – в нашем материале.
Президент обсудил с членами Совбеза ситуацию на Украине
Освободить от украинских войск смогли сразу несколько населенных пунктов