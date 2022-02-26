Ответный удар: Россия закрыла небо для недругов

Ответный удар: Россия закрыла небо для недругов
Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/www.globallookpress.com
Полеты над территорией нашей страны ограничили для авиакомпаний ряда стран

Россия закрыла небо для самолетов Польши, Чехии и Болгарии, заявили в Росавиации. Такое решение приняли после "недружественных решений", принятых авиавластями упомянутых государств ранее.

Запрет вступил в силу с 15 часов 26 февраля, уточняется в сообщении. Решение российской стороны не противоречит международному праву. Это стало ответной мерой на аналогичные шаги со стороны перечисленных стран. Воспользоваться воздушным пространством России попавшие в черный список страны могут лишь с разрешения Росавиации либо Министерства иностранных дел.

Как сообщалось ранее, для России небо закрыли Британия, Украина, Эстония, Латвия, Польша, Чехия и Болгария.

На фоне спецоперации на Украине одной из санкционных мер стало ограничение на въезд для россиян в ряд стран. Подробности о визовой блокаде – в нашем материале.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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