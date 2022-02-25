Общего решения по Шенгенской зоне пока не принято

Страны Запада вводят новые санкции в отношении России из-за начавшейся 24 февраля спецоперации по демилитаризации Украины. Одной из популярных мер стало ограничение на въезд для россиян. При этом некоторые страны объявляют запрет на выдачу виз определенному кругу граждан РФ, другие настаивают на запрете для всех обладателей российского паспорта.

К настоящему моменту о приостановке выдачи виз россиянам объявила Чехия. исключение – гуманитарные случаи, например, для тех, кто проходит лечение в местных клиниках.

Решение не выдавать визы гражданам РФ приняли в Литве и Латвии. Действия соседей одобрила Польша, однако сама пока не объявила визовых ограничений для россиян.

Япония объявила, что заморозила выдачу виз россиянам.



Новая Зеландия сообщила, что не будет выдавать визы, в том числе транзитные, для российских политиков, чиновников и всех тех, кто причастен к военной операции на Украине.

Бельгия настаивает на том, чтобы россиянам вообще запретили посещать страны ЕС, в том числе туристам, бизнесменам, студентам. В целом Брюссель такого решения пока не принял, хотя и предупредил об отмене привилегированного въезда на территорию Евросоюза для российских дипломатов и бизнесменов.

Ранее ЕС ввел запрет на въезд для жителей ЛНР и ДНР, а также для депутатов российского парламента, проголосовавших за признание независимости республик Донбасса.

Отметим, что большинство границ для туристов из России и так были закрыты из-за пандемии коронавируса и отказа стран ЕС признавать вакцинацию "Спутником V".