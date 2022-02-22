Список мер может дополняться

Страны Евросоюза не будут считать законными гражданские паспорта Российской Федерации, выданные жителям Донбасса. Об этом договорились послы ЕС во вторник, 22 февраля.

Кроме этого, по информации издания Politico, в перечне общеевропейских мер значится запрет на любые поставки товаров и услуг в ДНР и ЛНР, а также на покупку продукции местного производства. Речь, в том числе, о полезных ископаемых, уточняет агентство "Блумберг".

Санкции ЕС будут введены и против конкретных лиц в России и республиках, которые поддержали их независимость. В первую очередь, речь о депутатах Государственной думы. Но тут есть интересный момент: "Блумберг" пишет о санкциях в отношении 351 депутата, хотя на заседании 22 февраля присутствовало 398 парламентариев, и все они высказались "за" ратификацию договора о дружбе с ЛНР и ДНР.

Юрлица и компании, работающие в ЛНР и ДНР, также попадут в черный список, передает РИА "Новости". Банки, "финансирующие деятельность" Донецка и Луганска, тоже должны быть наказаны, настаивают в ЕС. Пока в их списке две финансовых организации, но их может стать больше: представители ЕС высказались за ограничение доступа России на свои рынки капиталов.

В целом, первая часть мер, которые вводит Евросоюз на фоне событий в Донбассе, будет озвучена к вечеру 22 февраля, сообщили в Брюсселе.

Ранее Вашингтон ввел санкции в ответ на решение Москвы признать независимость Луганской и Донецкой народных республик.