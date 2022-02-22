Запад упорно толкает Москву к более тесным отношениям с Пекином

Санкции Запада в отношении России малоэффективны, настоящую угрозу они представляют для Европы. Такую точку зрения высказал переводчик и публицист Дмитрий Пучков, более известный под псевдонимом "Гоблин".

По его мнению, главная цель санкционной дубины Вашингтона заключается не в противодействии Москве, а борьбе с коллективным Брюсселем как экономическим конкурентом. Именно для Евросоюза рестрикции против России несут реальную угрозу. Ну, а РФ ограничительные меры со стороны США не страшны, сказал эксперт в эфире Радио "Комсомольская правда".

"Задушить Россию санкциями нельзя. Своими действиями Запад подталкивает Россию к укреплению отношений с Китаем, и какая от этого будет польза Европе и США, совершенно неясно", – заметил Пучков.

С момента, как вчера президент РФ Владимир Путин объявил о решении признать суверенными территории ДНР и ЛНР, западники наперебой стали сообщать о планах ввести царь-санкции в адрес Москвы. Пока "бомбы" не случилось, в зарубежных СМИ больше говорят о наложении ограничений на депутатов Госдумы и сенаторов, которые одобрили признание независимости республик Донбасса.

Какую-то околесицу сегодня изобразил канцлер ФРГ Олаф Шольц, объявивший о приостановке сертификации "Северного потока-2". Дело в том, что процесс и так заморожен до лета. А в итоге, первыми жертвами решения Берлина могут стать сами немцы и в целом европейцы. Так, по словам зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, цены на газ могут подскочитьдо €2 тыс за тыс. кубометров.

