"Еврею не привыкать": как Соловьев отреагировал на санкции

"Еврею не привыкать": как Соловьев отреагировал на санкции
Владимир Соловьев. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Журналист едко высказался о "наследниках нацистской Германии"

Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на возможное включение в санкционный список ЕС. Действия европейцев он прокомментировал с сарказмом.

Соловьев сообщил, что окончательного варианта списка он еще не видел, но удивится, если попадет в него. Ведущий напомнил, что он не является госслужащим и занимается журналистской работой. Если его имя появится в "черном списке", то это, по словам Соловьева, будет значит, что европейцы его "сильно боятся" и это на самом деле смешно.

При этом телеведущий допустил, что под санкции может попасть из-за своего еврейского происхождения, назвав вводящих ограничительные меры европейцев "наследниками нацистской Германии". В беседе с журналистами Соловьев едко отметил, что "цивилизованная Европа вводит санкции против еврея" и добавил, что "еврею не привыкать к такому отношению".

Ранее на фоне признания Россией независимости ЛДНР в Германии заявили, что не исключают полной заморозки "Северного потока – 2". Сейчас Берлин обсуждает этот вопрос с другими странами.

Источник: URA.RU ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров

В Европарламенте назвали следующую цель России после Донбасса

Борреля призвали наказать российские власти

Нож в спину России: Германия заявила об остановке "Северного потока - 2"

Европа продолжает закручивать гайки

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей