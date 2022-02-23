Журналист едко высказался о "наследниках нацистской Германии"

Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на возможное включение в санкционный список ЕС. Действия европейцев он прокомментировал с сарказмом.



Соловьев сообщил, что окончательного варианта списка он еще не видел, но удивится, если попадет в него. Ведущий напомнил, что он не является госслужащим и занимается журналистской работой. Если его имя появится в "черном списке", то это, по словам Соловьева, будет значит, что европейцы его "сильно боятся" и это на самом деле смешно.

При этом телеведущий допустил, что под санкции может попасть из-за своего еврейского происхождения, назвав вводящих ограничительные меры европейцев "наследниками нацистской Германии". В беседе с журналистами Соловьев едко отметил, что "цивилизованная Европа вводит санкции против еврея" и добавил, что "еврею не привыкать к такому отношению".

Ранее на фоне признания Россией независимости ЛДНР в Германии заявили, что не исключают полной заморозки "Северного потока – 2". Сейчас Берлин обсуждает этот вопрос с другими странами.