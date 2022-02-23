Рассекречена стратегия противодействия американским санкциям против госдолга РФ

Рассекречена стратегия противодействия американским санкциям против госдолга РФ
Фото: pixabay.com
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О том, как Россия будет противостоять ударам США, сообщили в министерстве финансов. В ведомстве напомнили, что финансовым институтам Штатов запретили сделки. Однако у американских инвесторов до конца не отняли возможность торговать нашими гособлигациями.

Как сообщили в Минфине, для укрепления стабильности на долговом рынке РФ решать, необходимы ли аукционы по размещению облигаций федерального займа в обозримом будущем будут, опираясь на рыночную конъюнктуру. График размещений может быть гибким за счет большого размера свободных средств на едином казначейском счете.

"В целях снижения риска вынужденных продаж обращающихся государственных ценных бумаг со стороны отдельных категорий иностранных инвесторов, размещение государственных облигаций после 22 февраля 2022 г. будет производиться посредством эмиссии новых выпусков ценных бумаг с прекращением доразмещений ОФЗ, выпуски которых зарегистрированы ранее указанной даты",

– говорится в сообщении.

На днях стало известно, что российские банки перед введением новых санкций ввезли в страну рекордное количество валюты. Общий вез ввезенной наличности составил 50 тонн.

Ранее известный переводчик Дмитрий Пучков указал, что для России санкции США малозаметны. Более всего от них пострадает Европа.

Источник: Forbes ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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