Предсанкционная паника: российские банки запаслись валютой в рекордном объеме

Предсанкционная паника: российские банки запаслись валютой в рекордном объеме
CHROMORANGE / Bilderbox/www.globallookpress.com
Больше было только после воссоединения с Крымом и во время первой волны COVID-19

Банки Российской Федерации достигли рекорда в ввозе объема валюты в наличной форме за декабрь 2021 года – 4,97 миллиарда долларов. Это чуть меньше исторических показателей, которые пришлись на начало весны 2020 года и декабрь 2014-го после воссоединения с Крымом – по 6 и 10 миллиардов соответственно.

Общий вес перевозимого объема достиг 50 тонн. Финансовые аналитики полагают, что резкий рост ввозимого объема вызван опасениями банков на фоне очередных санкционных мер, которые могут спровоцировать сложности с совершением валютных операций. Банковский сектор обеспокоен обвинениями в адрес России, а также угрозами отключения от SWIFT с закрытием доступа к средствам МВФ.

Квалифицированный инвестор российского Центробанка Александр Коренев объяснил, что ожидающиеся санкции готовятся против банковского сектора, которому необходимо увеличить объем валюты – задолженность населению составляет примерно 92 миллиарда долларов. Все средства находятся либо в форме вложений и инвестиций, а наличных средств ни у кого нет.

Еще один момент заключается в перестраховке: банки полагают, что в случае введения жестких антироссийских мер вкладчики, подверженные паническим настроениям, "набегут" и потребуют снять валюту. Уроки истории говорят о том, что в непростые времена наблюдается отток средств у такой категории граждан. Поэтому банки решили увеличить объемы закупки. Такая картина наблюдалась восемь лет назад и в 2020 году, в первую волну пандемии. Сегодня же подпитывает страхи граждан "накачка" западных медиа, вынуждающих россиян перестраховаться.

Источник: Известия ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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