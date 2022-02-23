Шойгу пообещали персональные санкции за введение войск в Донбасс

Шойгу пообещали персональные санкции за введение войск в Донбасс
Сергей Шойгу. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
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Министр попал под раздачу вместе с остальными официальными лицами

Европейский союз планирует ввести рестрикции в отношении министра обороны России Сергея Шойгу и российского Агентства интернет-исследований, на которые официальные лица США ранее наложили санкции за некое разжигание разногласий во время выборов в Соединенных Штатах в 2016 году, о чем стало известно сегодня, 23 февраля.

Санкционные списки, которые должны вступить в силу позднее в среду, являются частью первой волны ограничений, инициированных Европейским союзом в ответ на признание Россией Донецкой и Луганской народной республик, а также ожидаемое развертывание войск в Донбассе.

Как пишет издание The Wall Street Journal, получить комментарий от представителей посольства РФ в Лондоне на эту тему не удалось.

Днем ранее Европейский союз принял решение о введении санкционного пакета в отношении 27 юридических и физических лиц, а также 351 депутата Государственной думы в ответ на признание суверенитета ЛДНР, о чем заявлял глава Евродипломатии Жозеп Боррель. В "черный список", в том числе, попали и банки, финансирующие деятельность РФ на территории Донбасса. Однако в ЕС уточнили, что глава государства Владимир Путин не стал фигурантом списка.

Вместе с тем сообщалось, что новый пакет мер затронет министра обороны России Сергея Шойгу, главу администрации президента Антона Вайно, зампреда правительства Марата Хуснуллина и его коллегу Дмитрия Григоренко, а также главу Минэкономики Максима Решетникова.

О том, как отреагировали в России на очередные санкционные меры в отношении физических лиц и компаний – читайте в материале "Утра".

Источник: Wall Street Journal ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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