"Можем повторить": британский министр обороны заявил о пинке Николаю I в Крыму

"Можем повторить": британский министр обороны заявил о пинке Николаю I в Крыму
Бен Уоллес. Фото: Luka Dakskobler/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Лондон перешел на хамский тон

Глава британского военного ведомства Бен Уоллес разразился угрозами в адрес России. Он посулил удар по интересам нашей страны в любой точке планеты, если понадобится. При этом он упомянул Крымскую войну.

Уоллес заявил, что шотландский полк "пнул" Николая Первого и заявил, что Соединенное Королевство может это повторить. Красноречивый министр сравнил с царем президента РФ Владимира Путина, указав, что последний якобы повторяет ошибку, решившись на конфликт с западными странами.

Напомним, накануне британцы объявили о новых санкциях против России за признание независимости ЛДНР. Рестрикции коснулись нескольких наших банков, а также крупных бизнесменов.

В среду, 23 февраля, стало так же известно, что Германия не исключает полной остановки "Северного потока – 2" на фоне решения Путина по Донбассу. Несмотря на неоднократные утверждения РФ о том, что проект исключительно коммерческий, к которым присоединялись и немцы, строительство газопровода продолжают политизировать.

Источник: Daily Record ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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