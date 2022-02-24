Исключение Брюссель может сделать лишь для активистов

Европейскому союзу стоит рассмотреть вариант с внесением поправок в миграционное законодательство в связи с последними событиями вокруг Украины. Соответствующее заявление сделал сегодня, 24 февраля, государственный секретарь Бельгии по вопросам миграции и предоставления убежища Сэмми Махди.

Бельгийский государственный служащий пояснил, что речь идет об ограничении на выдачу виз для граждан Российской Федерации. Однако необходимо запретить визы не для всех граждан РФ – не стоит выносить табу для всего населения.

Европейский политик считает, что необходимо ввести исключения для выдачи виз по гуманитарным соображениям – к примеру, выдавать визы активистам из России, которые "находятся в опасности", передает Le Soir (заблокировано Роскомнадзором на территории РФ).

В Европейском союзе не стали давать комментариев на вопрос о запрете виз для граждан Российской Федерации. Представитель внешнеполитического ведомства Евросоюза лишь сообщил в ответ на запрос, что все меры пройдут обсуждение на саммите, который состоится 24 февраля.

Как указал собеседник РИА "Новости", вечером 24 числа ожидается экстренный саммит, где стороны примут все необходимые меры. Сейчас рано говорить о возможном ограничении в выдаче виз.

Украинский лидер Владимир Зеленский объявил в ответ на проведение спецоперации по освобождению Донбасса от ВСУ и действия армии России на Украине об официальном разрыве дипломатических контактов с Москвой. В ответ российский МИД указал, что решение приняло политическое руководство Украины, а воля Банковой стала закономерным завершением антироссийской политики.