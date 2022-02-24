В Госдуме прогнозируют бегство Зеленского из страны

В Госдуме прогнозируют бегство Зеленского из страны
Владимир Зеленский. Фото: Aleksandr Gusev/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Гарант государства станет откровенным изгоем

Президент Украины Владимир Зеленский готов покинуть территорию страны в самое ближайшее время. Такое мнение выразил первый заместитель главы комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа.

По словам российского политика, в ближайшее время стоит ожидать бегства действующего главы Незалежной. Неизвестны дальнейшие действия Зеленского, однако Чепа полагает, что тот, вероянее всего, сбежит за границу.

После этого Зеленский начнет вещать и транслировать для остатков тех, кто готов его слушать, собственное видение в развитии дальнейшей ситуации. Однако время выдвиженца от "Слуги народа", победившего в выборах президента Украины в 2019 году, подошло к концу – он "не сможет даже вернуться" в родной "Квартал 95".

Ранним утром 24 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на территории Украины. В обращении к соотечественникам он заявил, что сложившиеся обстоятельства требуют от РФ решительности и срочных действий после обращения за помощью от Донецкой и Луганской народной республик.

Часом ранее президент Украины объявил о разрыве дипломатических отношений с Российской Федерацией. Соответствующее заявление прозвучало в ходе одного из выступлений украинского лидера. В ответ в министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что сделанный выбор был за официальным Киевом, а само решение можно считать логическим завершением антироссийской политики политичекого руководства Украины.

"Утро" ведет трансляцию спецоперации войск в Донбассе.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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