Войска Незалежной отступают, не разбирая дороги

Украинские силовики прикрываются мирными жителями на юго-востоке, чтобы спасти себя. Многочисленные свидетельства очевидцы снимают на фото и видео и публикуют в соцсетях.

Ободренные сообщениями, что российские войска не атакуют густонаселенные города и не бьют по гражданской инфраструктуре, ВСУ в Мариуполе решили укрыть свою технику около металлургического комбината "Азовсталь". Кадры публикует телеграм-канал "Сводки ополчения Новороссии".

Те, кому не хватило места под стенами завода, бегут дальше, не разбирая дороги, в том числе прямо по легковым автомобилям местных жителей.

Ранее сообщалось, что боевые подразделения националистов блокируют выезды из Мариуполя, не позволяя местному населению покинуть город, чтобы ВСУ не остались без живого щита.

В других районах отступающие украинские войска взрывают за собой мосты и дороги. Их не останавливает даже тот факт, что во время взрыва поблизости находятся гражданские.

Заявления о том, что со стороны РФ нет угрозы мирным жителям, ранее подтвердил мэр Днепра (бывш. Днепропетровск) Борис Филатов. Он успокоил население, что РФ "работает высокоточными средствами" и выводит из строя объекты ПВО Украины и военные объекты. "Гражданскому населению ничего не угрожает", – приводит слова украинского чиновника "Свободная пресса".

Ранее американский телеканал CNN распространил информацию, что русские танки вошли на Украину с территории Белоруссии.