Киевские военные взрывают мосты перед отступлением – очевидцы

Киевские военные взрывают мосты перед отступлением – очевидцы
Фото: depositphotos.com
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Командование ВСУ отдает приказы, не учитывая возможные жертвы среди мирного населения

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уничтожают мосты и дороги, чтобы затруднить российским войскам возможное наступление. Интересы местного мирного населения при этом не учитываются.

Так, в Херсонской области взорван автодорожный мост в Геническе – этот город расположен на побережье Азовского моря около косы Арабатская стрелка. По словам местного общественника Геннадия Сивака, мост был разрушен в то время, когда по нему двигались автомобили с гражданским населением.

"Несмотря на жертвы, решили взорвать мост, чтобы российская армия не продвинулась. Подорвали украинские военные",

– уточнил Сивак в комментарии "Политнавигатору".

Ранее о подрыве моста через реку Северный Донец в районе населенного пункта Счастье сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко. В своем телеграм-канале он уточнил, что это было сделано силами ВСУ, "чтобы не прошли танки".

Накануне в СМИ появилась информация, что ВСУ подорвали свой понтонный мост около села Старомарьевка в Донбассе, причем с первого раза сделать это у них не получилось.

Ранее в четверг, 24 февраля, представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал, что с украинской стороны поступают запросы на организацию гуманитарных коридоров, по которому могли вы покинуть места боестолкновений военнослужащие Украины, которые предпочитают сложить оружие.

Источник: ПолитНавигатор ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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