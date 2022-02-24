Из-за ограничений международные перелеты станут дольше

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Время полета увеличится от 45 до 90 минут

Международны рейсы из России теперь будут осуществляться по новым воздушным коридорам. Из-за этого время полета увеличится от 45 до 90 минут. Такие меры будут приняты до тех пор, пока не откроются прежние воздушные коридоры. 

Такое решение было принято в связи с тем, что Украина закрыла свое воздушное пространство для гражданской авиации. 

Россия также ввела ограничения, которые касаются авиасообщений. Так, полеты в аэропорты, которые располагаются на юге нашей страны, будут ограничены до 2 марта 3:45 по московскому времени. Запрет касается лишь самолетов гражданской авиации. Ограничения затронули 12 аэропортов в российских городах. Для жителей юга обещают запустить альтернативные способы передвижения, над этим работают Минтранс и РЖД. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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