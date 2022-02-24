На дорогах образовались огромные автомобильные пробки

В столице Украины включили сирены оповещения об угрозе с воздуха. Мэр Киева Виталий Кличко призвал население не паниковать и прятаться при необходимости в специальных убежищах. Жители предпочитают бежать подальше.

Звуки сирены раздались в Киеве утром, 24 февраля. Скорее всего, это была проверка систем оповещения, поскольку местные власти не говорят пока о реальной опасности для населения столицы, а лишь советуют быть готовыми к любому развитию событий. Так, Кличко в своем "Фейсбуке" рекомендовал киевлянам собрать "тревожный чемоданчик". А в телеграм-канале Киевской городской госадминистрации дали ссылку на карту, где расположены гражданские убежища.

Однако среди населения паника. В соцсетях публикуется крайне противоречивая информация. То, со ссылками на официальных лиц, сообщается о налетах, разрушениях и тысячах погибших, то все опровергается.

"Полное непонимание, в соцсетях какой-то хаос. Не понимаем, ориентироваться на официальные выступления или на соцсети",

– рассказал РИА "Новости" житель Киева. По его словам, интернет и сотовая связь работают без перебоев, водо– и энергоснабжение не нарушено, магазины работают. Но на автозаправках очереди – люди спешат залить полные баки бензина и покинуть столицу. На выезде из Киева образовались пробки – кадры публикует "Спутник. Армения".

Военная операция России на юго-восточных рубежах Украины началась утром 24 февраля. "Утро.ру" ведет текстовую трансляцию.