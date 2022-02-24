Сбиты два украинских бомбардировщика - ЛНР

Сбиты два украинских бомбардировщика - ЛНР
Фото: commons.wikimedia.org/Ministry of Defense of Ukraine (CC BY-SA 2.0)
продолжениеВ приграничных с Украиной регионах России отменили занятия в школах и детских садах
Речь идет о Су-24

Народная милиция ЛНР сообщила о двух сбитых украинских Су-24. Бомбардировщики рухнули у поселков Смелое и Степовое.

Подробностей пока нет.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Донбассе. В Кремле подчеркнули, что у России нет цели развязать войну с Украиной. Главная задача – защита жителей ЛДНР.

Последние новости о происходящем в ЛДНР и на Украине – в нашей трансляции.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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