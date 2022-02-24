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Народная милиция ЛНР сообщила о двух сбитых украинских Су-24. Бомбардировщики рухнули у поселков Смелое и Степовое.
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Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Донбассе. В Кремле подчеркнули, что у России нет цели развязать войну с Украиной. Главная задача – защита жителей ЛДНР.
Последние новости о происходящем в ЛДНР и на Украине – в нашей трансляции.
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