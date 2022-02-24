В Москве из-за принятых мер задержали и отменили более 100 рейсов

Росавиация опубликовала сообщение, согласно которому полеты в ряд аэропортов на юге страны будут временно ограничены. Такие меры продлятся до 2 марта 03:45 по московскому времени.

Работу приостановят аэропорты в таких городах, как Ростов-на-Дону, Анапа, Краснодар, Геленджик, Ставрополь, Элиста, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж и Симферополь, сообщает телеканал "360".

В Москве из-за принятых мер задержали и отменили более 100 рейсов.

Подобное решение было принято в связи с тем, что ситуация на границе с Украиной осложнилась и начала применяться военная техника. Ограничения охватывают границу на западе с Украиной и Белоруссией. Запрет на полеты касается лишь самолетов гражданской авиации.

Ранее стало известно о том, с какой целью планируется диверсия на Донбассе.