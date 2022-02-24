В Сети гуляет множество роликов с летящими снарядами по всей территории Украины

В социальных сетях появились видеозаписи с летящими реактивными снарядами, которые, предположительно, применяет российская армия с системами залпового огня по военным объектам Незалежной.

Так, на одном из опубликованных роликов можно заметить, что в небе пролетает с характерным свистом крылатая ракета. Авторы поста телеграм-канала "Военный обозреватель" утверждают, что речь идет именно о "Калибрах".

Сам оператор, по данным канала, зафиксировал проход российской кралатой ракеты над своим населенным пунктом. Однако никаких подтверждающих данных нет.

С 24 февраля на территории Украины введено военное положение. Министерство обороны Российской Федерации сообщает, что высокоточные средства выводят из строя военную инфраструктуру, объекты противовоздушной обороны, военные аэродромы и авиацию армии Украины.

Вместе с тем в оборонном ведомстве предупредили, что гражданскому населению Незалежной ничего не угрожает, ракетные, авиационные или артиллерийские удары по городам Украины не наносятся. В Донбассе силы ополчения проводят операцию по освобождению временно оккупированных территорий.

На Украине закрыто небо для гражданской авиации, аналогичные меры действуют на юго-западе Российской Федерации.

По последним данным, вооруженные силы России подавили всю систему украинской ПВО. Силы пограничной службы Украины не оказывают никакого сопротивления российской армии.

Ряд СМИ также утверждают о том, что украинские силы якобы сбили самолет ВКС России, однако в Министерстве обороны РФ опровергают информацию.