На Украине сбили российский самолет - Reuters

На Украине сбили российский самолет - Reuters
Фото: depositphotos.com
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Об этом заявили украинские военные

На востоке Украины сбили российский военный самолет. Об этом со ссылкой на заявление МО Украины пишет Reuters. Воздушное судно сбили ПВО.

Официального подтверждения пока нет.

Украинский генштаб в Фейсбуке сообщает, что на Донбассе в зоне боевых действий сбили пять российских самолетов и вертолет. 

Между тем в российском Минобороны заявили, что данные о сбитом на Донбассе самолете РФ являются ошибочными.

Последние новости о спецоперации на Донбассе - в нашей трансляции.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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