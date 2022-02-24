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На востоке Украины сбили российский военный самолет. Об этом со ссылкой на заявление МО Украины пишет Reuters. Воздушное судно сбили ПВО.
Официального подтверждения пока нет.
Украинский генштаб в Фейсбуке сообщает, что на Донбассе в зоне боевых действий сбили пять российских самолетов и вертолет.
Между тем в российском Минобороны заявили, что данные о сбитом на Донбассе самолете РФ являются ошибочными.
Последние новости о спецоперации на Донбассе - в нашей трансляции.
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