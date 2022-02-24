Официальных данных нет

Американский телеканал CNN опубликовал в Сети кадры, на которых, утверждает источник, колонна военной техники въезжает на территорию Украины со стороны Белоруссии.

Согласно приведенным данным, на видео – пограничный пункт пропуска Сеньковка Черниговской области Украины. По дороге движутся танки.

"В трансляции кадры, снятые на пересечении пограничного пункта Сеньковка, Украина, с Веселовкой в Беларуссии. Колонна была замечена на въезде в Украину около 6:48 по местному времени", – говорится в сообщении CNN.

Неизвестно, к вооруженным силам какой страны относится бронетанковая техника, попавшая на ролик. Официальной информации от оборонных ведомств о введении бронетехники нет.

СNN также заявляет, что в последние недели российская сторона сосредоточила значительное количество военного контингента, включая бронетехнику, на границе с Украной – в том числе со стороны Белоруссии. За недавний период времени Москва и Минск успели провести совместные военные учения на территории РФ и Белоруссии, а также у границ с Незалежной.

По словам спецкора "Комсомолки" Александра Коца, примерно в половине шестого утра, после решения о военной операции РФ, в движение пришла вся военная техника ЛДНР – тронулись с места и машины с личным составом, и танки с "Градами" к огневым позициям. Ответного огня со стороны украинской артиллерии не наблюдается. Все удары наносятся исключительно по военной инфраструктуре противника, штабам и аэродромам, местам базирования авиации и средствам ПВО.

Как пишет телеканал "360", ссылаясь на Министерство обороны РФ, все средства украинских ПВО подавлены.

"Утро" ведет трансляцию военной спецоперации РФ в Донбассе.