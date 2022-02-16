Москва добилась своего без единого ракетного удара

В то время как Европа и весь западный мир в напряженном ожидании следят за ситуацией вокруг Украины, Россия пожинает плоды. По оценке итальянского политолога Лучо Караччоло, президент РФ Владимир Путин уже одержал три тактические победы и способен получить еще больше выгоды от украинского кризиса.

Первое достижение Путина в том, что он заставил США снова считаться с Россией. Второе – начало диалога по архитектуре безопасности на европейском континенте и запуск переговоров с американцами по вопросу ядерных вооружений.

"Дестабилизация на Украине позволила гарантировать, что эта страна не вступит в НАТО",

– указал итальянский политолог на третий очевидный плюс, который извлекла Москвы из нынешней эскалации. При этом, по его оценке, Москва и не собиралась нападать на Киев, поскольку официальной линией властей РФ является дружественная позиция по отношению к народу Украины.

Кстати, украинцы в связи с этой ситуацией получили важный урок: они воочию убедились, что ЕС и США готовы поддерживать Незалежную лишь до определенной степени, пока это не угрожает их интересам, передает La Stampa.

Британская The Telegraph тоже написала о "победе Путина", к которой он приблизился благодаря грамотной государственной финансовой политике последних лет, программе импортозамещения и успешному "торгу" с Парижем и Берлином. Издание полагает, что в сложившейся ситуации европейские лидеры продали Украину с потрохами, пообещав вернуть Киев на орбиту Москвы, лишь бы она не начинала войну.

"У российского президента появился непревзойденный шанс изменить договоренности, действующие со времени окончания холодной войны, и восстановить власть РФ над ближним зарубежьем",

– говорится в статье. При этом никакими санкциями Запад не сможет заставить Кремль изменить свои планы, уверены британские авторы.

Минувшей ночью западные СМИ, павшие жертвой собственной пропаганды, не спали и караулили начало вторжения России на Украину. Атаки ожидаемо не произошло, хотя вице-премьер Незалежной Ирина Верещук считает, что война уже началась и пострадавшими в ней являются простые украинцы.