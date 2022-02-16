На Украине подтвердили начало войны

На Украине подтвердили начало войны
Фото: Michaela Rihova / CTK / www.globallookpress.com
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Жители Незалежной стали жертвами сражения, которое организовали на Западе

Новая мировая война уже началась. Об этом заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук. По ее словам, украинцев втянули в сражение, которое идет не на улицах, а в СМИ и интернете.

"Мы живем в период первой мировой гибридной войны. Такого еще не было. <...> Вы видите, какие апокалиптические настроения царят в соцсетях, хотя это, конечно, не соответствует реальности на улицах",

– высказалась политик в эфире телеканала "1+1" вечером во вторник, 15 февраля.

По мнению Верещук, украинцы стали просто "инструментами", с помощью которых отрабатываются информационные атаки. В итоге люди в Киеве паникуют, а жители Донбасса живут и работают как обычно.

Накануне ряд крупные западных СМИ распространили информацию, что в ночь на среду, 16 февраля, Россия предпримет вторжение на Украину с воздуха, моря и на суше. Чтобы показать, как Москва бомбит Киев, агентство "Рейтер" организовало прямую трансляцию – в итоге всю ночь в эфире демонстрировались кадры спокойной украинской столицы.

Пока россияне и здравомыслящие украинцы спали, корреспонденты CNN дежурили на улицах Киева и Львова, другие американские и британские издания заранее готовили "молнии" о нападении и собирались экстренно прервать свои передачи ради новостей из Украины. Но авианалета не случилось. Поэтому британский таблоид The Sun, накануне объявивший точное время атаки, отредактировал свою вчерашнюю статью: теперь там говорится, что нападение может произойти "в любой момент".

Ранее в США заявили, что ожидают вторжения РФ на Украину, которое, "скорее всего", произойдет 16 февраля. В ответ президент Незалежной Владимир Зеленский заявил, что местные спецслужбы не фиксируют никакой подготовки к войне со стороны соседей, и предложил отметить 16 февраля "день единения", а не нападения.

Позже в Офисе президента Украины пояснили, что эти слова надо воспринимать как иронию. Но шутки в столь напряженное время не понравились инвесторам – в итоге на рынках возникла сильная волатильность.

Источник: 1+1 ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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