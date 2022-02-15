Тhе Sun сообщила "точное время вторжения" России на Украину

Тhе Sun сообщила "точное время вторжения" России на Украину
Фото: MOD Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
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Если верить британской прессе, поспать этой ночью никому не удастся

Россия нанесет удар по Украине в ночь со вторника на среду, а точнее 16 февраля ровно в 1:00. Об этом сообщает британская Тhе Sun со ссылкой на американские спецслужбы.

"Россия намерена вторгнуться на Украину завтра в час ночи, нанеся массированный ракетный удар с участием 200 тысяч военнослужащих",

– передает издание. С учетом разницы во времени, в Москве в это время будет 4 утра.

Прозвучавшее ранее сообщение Минобороны РФ, что российские армейские подразделения, закончившие свои маневры в Белоруссии и Крыму, уже вторник, 15 февраля, отправляются в места постоянной дислокации, авторы статьи считают ложным ходом. Они подсчитали, что вокруг Украины остается достаточно солдат, чтобы Россия могла организовать атаку: 130 тысяч на восточных и южных границах Незалежной, 40 тысяч в Белоруссии и еще около 30 тысяч бойцов – это пророссийски настроенные жители Донбасса.

Таким образом, так называемые "планы вторжения РФ" остаются в силе, утверждает издание.

"Атака Москвы будет почти наверняка осуществлена сразу с нескольких точек по южному, восточному и северному флангам Украины",

– говорится в публикации под заголовком "Россия собирается вторгнуться на Украину завтра". 

Тhе Sun приводит слова главы МИД Великобритании Лиз Трасс о том, что Лондон и Запад в целом "готовятся к худшему", но у властей РФ еще есть время, "чтобы  отступить", передает телеканал "360".

Ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признал, что огромный поток дезинформации, поступающий с Запада, сложно воспринимать нормально, но Путин порой даже шутит на эту тему.

Источник: Тhе Sun ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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