Доллар рухнул после заявления Минобороны России

Доллар рухнул после заявления Минобороны России
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Информация из Москвы пошла на пользу и украинской гривне

Ситуация на финансовых рынках резко изменилась днем во вторник, 15 февраля. Это произошло после сообщения Минобороны РФ о том, что российские войска, закончившие маневры в Белоруссии, уже направились в пункты постоянной дислокации. На этом фоне резко подорожали рубль и гривна.

Еще утром российская нацвалюта теряла в цене и держалась на уровне 76,37 к доллару. Однако в 12.30 мск ее курс на Мосбирже составил уже 75,44 доллара, причем тенденция к укреплению рубля сохраняется.

Аналогичная ситуация с украинской гривной. После сообщения об отводе войск российской армии ее курс пошел вверх, отвоевывая позиции у доллара, которые она потеряла после решения США перевезти своих дипломатов из Киева во Львов.

О том, что подразделения Южного и Западного военных округов возвращаются в свои гарнизоны, объявил 15 февраля официальный представитель оборонного ведомства РФ Игорь Конашенков.


Отреагировал на это сообщение и мировой рынок нефти. Нервозность трейдеров снизилась, и стоимость черного золота сократилась на 1% буквально за час.

Ранее финансовый аналитик Андрей Маслов предупредил, что на курс рубля сейчас влияют, в первую очередь, геополитические факторы, и "черные лебеди" в виде угрозы западных санкций могут сильно ослабить российскую валюту. Судя по всему, в обратную сторону этот принцип тоже срабатывает.

Источник: Мосбиржа ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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