Примеру американцев уже последовали британцы

Госдепартамент США принял решение перевести свое дипломатическое представительство на Украине из Киева во Львов. С военной и политической точки зрения, это бессмысленный маневр: если начнется так называемое "российское вторжение", то смысла останавливаться на полпути не будет – дойдем и до Львова, отметил в своей программе "Соловьёв Live" журналист Владимир Соловьев.

За комментарием он обратился к бывшему замминистра обороны РФ генерал-полковнику Андрею Картаполову. Тот был по-военному краток:

"От Львова до польской границы гораздо ближе, чем от Киева, драпать",

– объяснил Картаполов задумку американцев.

Он также обратил внимание на выбор нового места базирования западных дипломатов: "Город Лемберг никогда не был украинским. Наверное, они что-то знают", – указал генерал. Возможно, он намекнул не только на историю нынешнего Львова, но и на притязания Польши на эту украинскую территорию.

При этом во вторник, 15 февраля, стало известно, что примеру американцев решили последовать британцы. Как объявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс, посольство Соединенного Королевства также переезжает во Львов.

Ранее президент США Джо Байден предупредил иностранных союзников, что, по американским данным, в среду, 16 февраля, Россия атакует Украину. Однако глава Незалежной Владимир Зеленский заявил, что оснований для таких панических сообщений нет. В России утверждают, что не вынашивают планов вторжения.