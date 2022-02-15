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Россия не планирует вторжения на Украину, но может нанести военный удар, если ее к этому вынудят. Такой ответ дал постпред России при ЕС Владимир Чижов, комментируя британскому изданию Guardian возможность войны Москвы и Киева.
По словам российского дипломата, Москва не вынашивает планов атаковать соседнюю республику, но это произойдет, если ее спровоцируют.
"Если украинцы нападут на Россию, не удивляйтесь, если мы ответим. Или если где-то начнут нагло убивать российских граждан – в Донбассе или где-либо еще",
– раскрыл Чижов условие, при котором Россий вступит в вооруженный конфликт с Незалежной.
По мнению авторов Guardian, эти слова высокопоставленного представителя РФ в Европе "звучат зловеще", поскольку "нет признаков, что у Киева имеется желание атаковать своего гораздо более крупного и могущественного соседа".
Доказательств, что такое стремление есть у Москвы, также нет. Но британское издание напоминает, что американская разведка ранее получила информацию, что Россия готовит провокацию в Донбассе "под чужим флагом". Тот факт, что операцию "ложный флаг" уже разоблачили, Guardian не смутил.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Facebook обращение к нации, в котором призвал не слушать западные страшилки о грядущей войне и не поддеваться панике. Среду, 16 февраля, когда Белый дом анонсировал начало российского вторжения на Украину, Зеленский предложил сделать "днем единения".
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