Становится все наглее: немцы бурно отреагировали на требование посла Украины в Германии

В Киеве отказываются признать право Берлина выбирать, кому и какую помощь оказывать

Заявление посла Украины в ФРГ Андрея Мельника о том, что Берлин должен дать Киеву 12 тысяч противотанковых ракет для "отражения российской агрессии", вызвало бурную реакцию жителей Германии. Даже те, кто поддерживает оказание помощи Украине, требование украинского дипломата оценили как наглость.

Немецкое издание Die Zeit опубликовало новость о том, что Киев вновь обратился к Берлину насчет поставок смертоносных боеприпасов, в понедельник, 14 февраля, однако дискуссия среди читателей продолжается до сих пор, и на момент публикации этой статьи разрослась уже на 40 страниц.

"Что неясно Украине в том, что ФРГ не хочет поставлять летальное оружие. Нет значит нет. Это бесконечное попрошайничество уже раздражает", – пишет Ciel colorе.

"Посол Украины в очередной раз открыто показал, что не воспринимает всерьез позицию Германии и, следовательно, германское правительство", – делает вывод Kai Hamann.

"Это Андрей Мельник, который возлагал цветы к могиле антисемита и нацистского коллаборациониста Степана Бандеры? (…) Зачем ему оружие? Передать ультранационалистам?" – рассуждает Mr.Stubito.

"Посол Украины в Берлине затребовал 12000 противотанковых ракет. А кто за него должен заплатить?" – указывает Hohelied.

"О, этот запрос можно игнорировать. Все равно до среды противотанковые ракеты на Украину не доставить, а ведь все начинается в среду", – иронизирует Gastauftritt, намекая на заявление Белого дома, что война может начаться 16 февраля.

"Скажи, ты нормальный? Это концерт по заявкам на оружие?" – комментирует Aschauher.

"А я требую Порше. Это вполне возможно, учитывая 17 миллиардов евро, которые ЕС уже дал Украине", – парирует Levant.

"Потребовал 12 тысяч ракет? Этот человек становится все наглее. Не он ли недавно жаловался, что Берлин оказывает Украине экономическую помощь на уровне Республики Конго. А чем бедняки в Конго хуже?" – возмущается Тео.

"Не проходит и недели, чтобы г-н Мельник не выдвинул каких-либо требований. Жду еще", – отмечает greek011.

Ранее Андрей Мельник призвал Берлин взять пример с Лондона и передать Киеву оружие: список получился внушительный. В ответ ФРГ направила на Украину каски для защиты солдат, вызвав разочарование властей Незалежной.