"Это досадно": Кулеба оценил поставки Берлином военных касок Киеву

"Это досадно": Кулеба оценил поставки Берлином военных касок Киеву
Дмитрий Кулеба. Фото: Oleksii Kovalov / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
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Власти Незалежной ожидают от своих немецких партнеров гораздо большего

Решение Берлина поставить Киеву в качестве военной помощи 5 тыс касок вызвало в руководстве Незалежной досаду. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В интервью американскому телеканалу CNBC дипломат пожаловался, что в реальности ФРГ может сделать больше для соборной.

"Каски в сложившейся ситуации – это досадно. Германия несомненно может сделать больше... и должна делать больше не только из-за Украины, а еще из-за своей позиции в Европе и необходимости сохранения безопасности в евроатлантическом пространстве", – цитирует РИА "Новости" пана Кулебу.

Напомним, история с касками для украинских воинов выглядит закономерно и абсурдно.

Сначала посол Незалежной в ФРГ Андрей Мельник обратился с просьбой к властям Германии предоставить "ну хотя бы 100 тысяч бронежилетов и шлемов для войск территориальной обороны". Затем глава Минобороны Германии Кристин Ламбрехт сообщила, что Берлин поставит 5 тыс касок Украине, не уточнив сроки передачи.

Но потом на арену вышел экс-боксер, а ныне мэр Киева Виталий Кличко, который в пух и прах раскритиковал это решение немцев. С раздражением бывший спортсмен заметил, что теперь, вероятно, Киеву нужно ждать из Берлина подушки.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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