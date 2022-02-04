"В семье не без урода": Губерниев устроил перепалку на Олимпиаде с украинским журналистом

"В семье не без урода": Губерниев устроил перепалку на Олимпиаде с украинским журналистом
Дмитрий Губерниев. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Ведущий устроил с коллегой словесный обмен с нецензурной бранью

Популярный российский комментатор, телеведущий Дмитрий Губерниев поделился недавно пережитым конфликтом с одним из украинских журналистов на зимней Олимпиаде, которая проходит в Пекине. 

Версия Губерниева такова: он проходил мимо и ненароком задел перегородку, нарушив социальную дистанцию – принес извинения за неосторожность и собрался идти дальше. Но не тут то было: Дмитрия стали поливать трехэтажным матом. В долгу он не остался.

"Сначала сказал, что он lucky loser, а потом, что фамилия у него <дурацкая>, потому что кто так обзывается, тот так и называется", – заявил довольный собой ведущий.

По мнению Дмитрия, обидчик вовсе не выглядел украинцем – производил впечатление "западного парня", если говорить о речи, так как тот очень хорошо говорил по-английски. Однако у российского ведущего остался неприятный осадок – он заявил, что, судя по ощущениям, вляпался ногой в одну субстанцию коричневого цвета. 

"В журналистской семье не без урода", – не унимается Губерниев.

Комментатор не исключил, что обидчик мог специально его спроцировать на драку. Однако тот оказался миролюбивым.

А корреспондентам "Спорт-Экспресс" оскорбивший фамилию коллеги ведущий заявил, что ему стало стыдно за то, что человек "в украинской куртке позволил себе такую грязь". 

Ранее Губерниев отреагировал на скандал с российскими хоккеистами молодежной сборной, которых обвинили в канадском аэропорту в неподобающем поведении и сняли с рейса за отказ от масок. Произошедшее ведущий назвал дурным примером со стороны атлетов, заявив, что подобное поведение могли себе позволить однажды борцы.

Источник: Чемпионат ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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