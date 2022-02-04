Эксперт намекнул на маниакальное желание Запада устроить в Незалежной войну

Российский политолог Михаил Хазин порассуждал о животрепещущей теме – "вторжении" на Украину, к которому, если верить западным средствам массовой информации, прямо сейчас готовится Москва. Однако все слухи эксперт решил прокомментировать сжато – выдал короткий анекдот, которым описал все доводы, гуляющие по той стороне баррикад.

Так, в эфире телепрограммы "Сухой остаток" на телеканале "Царьград" Хазин ответил на вопрос ведущего о том, когда же Российская Федерация, наконец, вторгнется в Незалежную и исполнит прогнозы западных медиа.

Тут политолог вспомнил анекдот про австрийского писателя Захера-Мазоха, страдавшего, как гласит история, мазохизмом (термин и ввели из-за фамилии Мазоха – прим.ред.) и маркиза де Сада, скончавшегося в психиатрической больнице.

"Захер-Мазох встретил маркиза де Сада и просит: "Ну помучь меня!". А тот смотрит на него и говорит: "Нет, придется подождать!", – шутит политолог.

Хазин уточнил, что и в случае "вторжения" происходящее со стороны и выглядит как анекдот: нагнетающий истерию Запад буквально умоляет Российскую Федерацию поскорее напасть на Украину. А та, пишет "Царьград", словно намеренно мучает и говорит, что придется какое-то время подождать. И непонятно, сколько придется мучаться мазохистам – может быть, несколько месяцев, а может и побольше.

О вторжении российской армии говорится на Западе с 2021 года. Ведущие американские издания, включая NYT и WP, продолжают тиражировать слухи о подготовке к "вторжению". Россию взывают к "прозрачности" – и при этом заявляют, что наткнулись на факт передвижения ее войск у украинских границ со спутниковых снимков. Читателям предлагают всевозможные схемы и карты, аналитики дают комментарии и делятся прогнозами по поводу "наступления" на Украину.