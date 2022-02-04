Политолог вспомнил анекдот про мазохистов на фоне слухов о "вторжении на Украину"

Политолог вспомнил анекдот про мазохистов на фоне слухов о "вторжении на Украину"
Фото: Markiian Lyseiko / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
продолжение"Это наш выбор": украинские фигуристы отказались переходить с журналистами на мову
Эксперт намекнул на маниакальное желание Запада устроить в Незалежной войну

Российский политолог Михаил Хазин порассуждал о животрепещущей теме – "вторжении" на Украину, к которому, если верить западным средствам массовой информации, прямо сейчас готовится Москва. Однако все слухи эксперт решил прокомментировать сжато – выдал короткий анекдот, которым описал все доводы, гуляющие по той стороне баррикад.

Так, в эфире телепрограммы "Сухой остаток" на телеканале "Царьград" Хазин ответил на вопрос ведущего о том, когда же Российская Федерация, наконец, вторгнется в Незалежную и исполнит прогнозы западных медиа.

Тут политолог вспомнил анекдот про австрийского писателя Захера-Мазоха, страдавшего, как гласит история, мазохизмом (термин и ввели из-за фамилии Мазоха – прим.ред.) и маркиза де Сада, скончавшегося в психиатрической больнице.

"Захер-Мазох встретил маркиза де Сада и просит: "Ну помучь меня!". А тот смотрит на него и говорит: "Нет, придется подождать!", – шутит политолог.

Хазин уточнил, что и в случае "вторжения" происходящее со стороны и выглядит как анекдот: нагнетающий истерию Запад буквально умоляет Российскую Федерацию поскорее напасть на Украину. А та, пишет "Царьград", словно намеренно мучает и говорит, что придется какое-то время подождать. И непонятно, сколько придется мучаться мазохистам – может быть, несколько месяцев, а может и побольше.

О вторжении российской армии говорится на Западе с 2021 года. Ведущие американские издания, включая NYT и WP, продолжают тиражировать слухи о подготовке к "вторжению". Россию взывают к "прозрачности" – и при этом заявляют, что наткнулись на факт передвижения ее войск у украинских границ со спутниковых снимков. Читателям предлагают всевозможные схемы и карты, аналитики дают комментарии и делятся прогнозами по поводу "наступления" на Украину.

Источник: Царьград ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
новости партнеров

Постпред США объявила о "вторжении" России в Восточную Европу

Американский дипломат выступила с громким заявлением

Лавров "вытер пол" главой МИД Британии на переговорах в Москве - Magyar Hírlap

Венгерский журналист раскритиковал уровень знаний шефа дипломатии Соединенного Королевства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей