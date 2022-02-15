Проблемы с географией: Шольц окунфизился на встрече с Зеленским

Проблемы с географией: Шольц окунфизился на встрече с Зеленским
Олаф Шольц. Фото: Volodymyr Tarasovukrinform/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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Политик перепутал Белоруссию с Молдавией

Многие западные политики так прониклись страшилками украинских властей о "вторжении" России, что, кажется, стали повторять их как аксиому, совершенно не вникая в суть вопроса. Особенно печально это смотрится, когда чиновников начинают подводить знания не только матчасти, но и базовых школьных дисциплин.

Так, новый глава немецкого правительства попал в нелепую ситуацию во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщает НТВ, у канцлера Германии возникли проблемы с географией.

В понедельник, 14 февраля, политик посетил Незалежную, чтобы в очередной раз подчеркнуть озабоченность западных стран из-за российской "агрессии", про которую пресса восклицает с прошлого года. Естественно, Шольц обещал Зеленскому поддержку, обратив внимание на военные учения, которые проходят в соседний с Украиной стране.

Он заявил, что на границе Незалежной сложилась опасная ситуация из-за скопления техники и военных. Вот здесь и произошел конфуз. Канцлер ФРГ заявил, что Россия проводит учения на территории Молдавии. Однако в какой-то момент его все же смутил такой уровень близости Москвы и Кишенева. Шольц все-таки нашел в себе силы разобраться с глобусом и отметил, что совместные учения проходят в Белоруссии.

Ранее за аналогичную ошибку резкой критике подверглась министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

Источник: НТВ ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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