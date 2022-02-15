Отношения Лондона и Москвы только ухудшились

Обозреватели издания Spiked подвели итоги переговоров руководителей внешнеполитических ведомств России и Великобритании, прошедших в минувший четверг, 10 февраля, в Москве. Они пришли к выводу, что глава МИД Лиз Трасс во время встречи опозорила Лондон.

Авторы статьи обратили внимание на низкую профессиональную компетенцию британского министра иностранных дел. Они подчеркнули, что дипломат из-за своего "невежества" не смогла выполнить основную задачу, поставленную перед ней, а именно улучшить двусторонние отношения между Россией и Соединенным Королевством.

Более того, Трасс оправдала все негативные ярлыки, которое мировое сообщество навешало на британскую дипломатию. Журналисты поиронизировали, мол, глава МИД пыталась корчить из себя "железную леди" Маргарет Тэтчер, совершенно не понимая, за что ей досталось подобное прозвище. Об этом сообщает телеканал "360".

"Высокомерие и невежество министра иностранных дел только ухудшили отношения Великобритании и России", – пишет Spiked.

При этом обозреватели подчеркнули, что международные отношения Лондона и Москвы долгое время находились на очень низком уровне, поэтому сегодня для министра иностранных дел ничего не стоит невежественное и грубое отношение к коллегам из российского МИДа.

Они обратили особое внимание на уровень знаний министра по географии, припомнив ей безграмотное высказывание про Ростовскую и Воронежскую области РФ. Напомним, спасать начальницу от позора по итогу пришлось послу Великобритании.

Ранее британцы поиздевались над решившим спасти Россию премьер-министром Борисом Джонсоном.