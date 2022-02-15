Самому Киеву при этом разрешают проявлять самостоятельность только в тех случаях, когда его мнение совпадает с зарубежными партнерами

Пока коллективный Запад сражается с ветряными мельницами за суверенитет Украины, в том числе ее право вступать в блоки и союзы, страны-члены НАТО и ЕС теряют собственное право на независимую точку зрения. На этот парадокс указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она назвала анекдотичной ситуацию, которая сложилась сейчас на Западе. Национальные правительства там просто отдали судьбу своих стран в руки Вашингтона и Брюсселя. Это окончательно стало понятно, когда в европейских столицах промолчали в ответ на запрос Москвы по обязательствам в отношении неделимости безопасности.

"Писали в национальном качестве, каждому государству, министрам иностранных дел, а почему-то за них за всех ответили генсек НАТО Столтенберг и Боррель",

– отметила Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" во вторник, 15 февраля.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров уведомил президента Владимира Путина, что направил в адрес стран – членов ОБСЕ запрос с просьбой пояснить, как они в нынешней ситуации собираются соблюдать принцип неделимости безопасности, однако никто из глав внешнеполитических ведомств не сформулировал свою позицию.

Украинский суверенитет, за который ломают копья на Западе, на поверку тоже оказывается пшиком. Союзники Киева настаивают на его праве иметь собственную точку зрения лишь в одном случае – когда речь идет о желании Незалежной отказаться от внеблокового статуса и вступить в НАТО. В прочих ситуациях мнение Украины западных партнеров не волнует.

В частности, президент Владимир Зеленский несколько раз обращался к главе Белого дома Джо Байдену и другим западным лидерам с просьбой не сеять панику и не плодить неподтвержденные слухи о российском вторжении. В ответ получил массовую эвакуацию посольств из Киева, запрет на полеты над Незалежной и проч. В итоге, как сказал Зеленский однопартийцам в Раде, "Украина повздорила с зарубежными партнерами".