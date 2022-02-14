Глава МИД РФ сообщил о присланных в Москву "двух маленьких бумажек" от западников

Президент России Владимир Путин встретился сегодня в Кремле с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, который отчитался перед главой государства об ответах США и НАТО по предложениям Москвы о гарантиях безопасности.

При этом, как отметили журналисты РИА "Новости" на странице агентства в телеграм-канале, лидер нации принимал шефа отечественной дипломатии за еще более длинным столом, чем тот, за которым он сидел на недавних переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Напомним, та встреча и фото с нее послужили поводом для многих шуток и мемов в соцсетях и СМИ.

"Кажется, в этот раз стол был еще длиннее, чем на переговорах с Макроном. Но главная тема та же – вопросы безопасности", – написали журналисты агентства.





Между тем, Лавров сообщил Путину, что по ключевым предложениям России по безопасности ответ США и НАТО оказался отрицательным. Причем никто из его западных коллег не удосужился отреагировать на прямое послание министра каждому.

"Получили мы две маленьких бумажки от (генсека НАТО Йенса) Столтенберга и (главы евродипломатии Жозепа) Борреля. В которых сказано: вы не волнуйтесь, надо продолжать диалог, главное обеспечьте деэскалацию на Украине. Я считаю это пренебрежение той нормы, которая была согласована, согласно которой ни одна организация не может считать себя главной и доминирующей в Евроатлантике", – сказал Лавров.

Он добавил, что дипведомство будет вести переговоры в рамках сохранения целостности инициативы, которая заключается в правовом урегулировании вопросов, несущих угрозу Евроатлантическому региону, а именно: нерасширение НАТО границам РФ, неразмещение ударных вооружений вблизи России, а также возвращение к военно-политической конфигурации в Европе на позиции 1997 года.

Москва продолжит добиваться конкретной реакции по вопросам неделимости безопасности от каждой стороны в национальном качестве, подчеркнул Лавров. По его словам, еще остается шанс договориться с западниками по вышеупомянутым ключевым вопросам.

Путин спросил у министра, есть ли уже проект ответа Смоленской площади на те документы, которые поступили в Москву из Брюсселя и Вашингтона. Лавров сообщил, что он "сформулирован на 10-ти страницах".

Напомним, на прошлой неделе директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона не принимает коллективный ответ стран НАТО и Евросоюза по соблюдению принципа неделимой безопасности, назвав его "круговой порукой". Москва ждет развернутой реакции от каждого адресата.

