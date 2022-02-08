У наблюдателей сложилось впечатление, что ни один из лидеров не смог переломить ситуацию в свою пользу

Встреча президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, длившаяся более пяти часов и завершившаяся глубоко за полночь 8 февраля, уже породила множество мемов в сети.

Как и ожидалось, главными вопросами переговоров стали гарантии безопасности и напряженность вокруг Украины. На итоговой пресс-конференции лидеры дали понять, что получили пищу для размышлений и готовы обдумать идеи второй стороны. Так, Путин сказал, что предложения Макрона могут лечь в основу договоренностей по безопасности и продвижению по украинской проблематике, а Макрон намекнул на некие "новаторские" пути выхода из кризиса. В то же время оба президента признали, что между Парижем и Москвой сохраняются многочисленные разногласия.

Такие "качели" получили отражение в интернет-мемах.

Телеграм-канал "Мировые конфликты" со ссылкой на неких "американских пользователей" приводит шуточные картинки, отражающие впечатление наблюдателей от российско-французских переговоров. На одной из них на стороне Путина сидит дремлющий американский сенатор Берни Сандерс – его можно узнать по веселым варежкам, в которых он был на инаугурации своего более удачливого соперника по выборам Джо Байдена в январе 2021 года.

Авторы еще одного мема поместили Путина на стол переговоров, в то время как Макрон остается сидеть на своем месте.

Макрон прибыл в Москву в понедельник, 7 февраля. Переговоры с Путиным продлились более пяти часов, затем лидеры вкусно поужинали, дали совместную пресс-конференцию, после чего общение президентов тет-а-тет продолжилось. Покинув Кремль, Макрон с делегацией прогулялся ночью по заснеженной Красной площади.

На вторник, 8 февраля, запланированы переговоры президента Франции с главой Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Эксперты полагают, что от этого турне зависит политическое будущее Макрона, который в апреле намерен вновь побороться за президентское кресло.