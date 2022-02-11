"Круговая порука": коллективный ответ НАТО по гарантиям безопасности вызвал отвращение в МИД

"Круговая порука": коллективный ответ НАТО по гарантиям безопасности вызвал отвращение в МИД
Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Москва ожидает реакции каждой из стран, подписи глав которых стоят под документами ОБСЕ и РФ-Североатлантический блок

Москва не принимает коллективный ответ стран НАТО и Евросоюза по соблюдению принципа неделимой безопасности. Российская сторона ждет развернутой реакции от каждого адресата. Об этом заявила директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

Она напомнила, что 10 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг и глава евродипломатии Жозеп Боррель направили ответ на послание министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова от 28 января по вопросу о реализации странами Запада на практике принципа равной и неделимой безопасности.

Причем письма шеф отечественной дипломатии адресовал каждому конкретно своему коллеге из 37 государств Европы и Северной Америки. В посланиях было особо указано, что в Москве ждут развернутую реакцию в "национальном качестве", говорится в телеграм-канале представительницы Смоленской площади.

"Поэтому не можем принять "коллективный" ответ, напоминающий "круговую поруку". Ждем развернутой реакции на поставленный нами вопрос от каждого адресата", – сказала Захарова.

Между тем, подчеркнула она, в Москву отписались Столтенберг и Боррель, к которым, собственно, российская сторона и не обращалась. Она назвала такое поведение проявлением дипломатической невежливости и неуважения  просьбе РФ. Захарова отметила, что под документами ОБСЕ и Россия-НАТО, в которых как раз и зафиксирован принцип неделимости безопасности, стоят подписи глав государств и правительств соответствующих стран.

Ранее аналитик Defence.24 Яцек Раубо высказал точку зрения на предмет опасений Москвы из-за систем ПРО США в Польше и Румынии. Он полагает, что в России вызывает тревогу не только сам факт размещения американских комплексов противовоздушной обороны вблизи границ РФ, но и их разведывательные возможности.

Напомним, Москва 17 декабря 2021 года обнародовала свои предложения по гарантиям безопасности для рассмотрения западными странами, входящими в НАТО и ЕС. В частности, РФ требует юридически оформленных гарантированных обещаний не расширения альянса за счет бывших советских республик.

Источник: Telegram-канал ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
одним словом ,дерьмо
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и редакция утро любит нато ,сколько в России предателей и подонков...
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