В Польше назвали истинную причину страха России перед ПРО США в Европе

В Польше назвали истинную причину страха России перед ПРО США в Европе
Фото: Aaron Henson/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
В Варшаве установили, почему Москва делает такой сильный акцент на размещение американских систем противовоздушной обороны

Системы ПРО США в Польше и Румынии необходимы не только для защиты от ракетного удара, но и для разведки, что и вызывает тревогу у Москвы. Об этом заявил аналитик Defence.24 Яцек Раубо в интервью Polska Times.

Эксперт прокомментировал предложение США допустить российскую инспекцию на американские базы в польском Редзиково и румынском Девеселу, где размещены системы противовоздушной обороны, в ответ на инициативу РФ о гарантиях безопасности.

По мнению пана Раубо, разворачивание технологичного оружия на восточном фланге НАТО – "худший сценарий" для руководства России.

"Установка компонентов системы ПРО имеет важное значение с точки зрения разведывательного потенциала США в Европе", – утверждает поляк.

Аналитик пояснил, что нужно думать над возможностями, которые дает такого рода инфраструктура, когда речь идет о размещение систем распознавания, анализа данных и подключении всего этого к "системе современных американских вооруженных сил".

"Русские, с военной точки зрения, пожалуй, больше всего боятся этого. Прежде всего потому, что их нынешняя политика основана на создании "серого пространства" в Европе", - полагает эксперт.

Поэтому неудивительно, что Россия сейчас делает столь сильный акцент на объектах ПРО в Польше и Румынии, резюмировал поляк.

Напомним, в декабре 2021 г. Москва обнародовала проекты документов о гарантиях безопасности. Ключевым пунктом предложений к США и НАТО является требование прекращения военного сотрудничества Североатлантического блока с постсоветскими странами, отказ от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у границы РФ, вывоз американского ядерного оружия из Европы и нерасширение альянса на восток.

Письменный ответ Москва дождалась 27 января текущего года. В МИД России заявили, что западные партнеры проигнорировали самый главный вопрос – о нерасширении альянса, что для Москвы является красными линиями.

Источник: Polska Times ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость339854
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уже давно нашли
советский инженер
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Да какая там разведка! И кто боится? - маньяки лживые. Настоящая причина - это то что американское ПРО - это не ПРО в чистом виде. Эти установки можно использовать для ракет с ядерной начинкой направленных на Россию с минимальным подлётным временем. .И России придётся найти на это военно-технический ответ.
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